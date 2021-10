La campagne betteravière s'annonce meilleure que l'année dernière dans le Nord et le Pas de Calais

Il conduit son monstre de 15 mètres de longueur et de 20 tonnes comme si c'était une voiture, il faut dire que Bertrand Morelle entame sa 41° campagne, et que l'agriculteur du Valenciennois arrache les légumes d'autres exploitants pour rentabiliser sa machine, mais il suit quand même avec attention le procédé.

Et cette année la récolte est plutôt bonne, avec 80 tonnes l'hectare, contrairement à l'année dernière où certains légumes avaient été touchés par la jaunisse, de beaux légumes pour Bertrand Morelle "Une belle betterave bien pivoté", bien faite".

En revanche, si le gel a épargné ses cultures car les betteraves n'étaient pas encore sorties, le manque de soleil cet été va jouer sur la teneur en sucre comme tous les fruits et légumes cette année.

Bertrand Morelle qui ne compte pas ses heures les journées sèches de 6h à 22h pour éviter les problèmes de récolte avec la pluie

Avec la pluie, c'est beaucoup plus gras, on a beaucoup de difficultés, on avance moins vite et les betteraves sont beaucoup plus sales. On doit quand même respecter une certaine qualité de livraison