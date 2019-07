300 vendangeurs sont recherchés en Vaucluse

Pole Emploi lance une campagne de recrutements pour les vendanges. 300 postes sont à pourvoir à l'antenne d'Orange. Coupeurs, trieurs, porteurs il y en a pour toutes les compétences et les contrats peuvent aller jusqu'à quatre semaines.

A Chateauneuf-du-pape le raisin se vendange à la main, d'où la forte demande en main d'oeuvre. Les domaines viticoles cherchent 300 personnes pour faire les vendanges cette année. Les candidats pourront signer des contrats de travail allant jusqu'à un mois dans les domaines les plus grands. Aujourd'hui les viticulteurs ne proposent plus le gîte et le couvert mais préfèrent organiser le covoiturage des vendangeurs.

Pôle emploi sur la brèche.

Une équipe dédiée a été formée à l'agence de Pôle Emploi d'Orange. Des "jobs dating" et des réunions d'information sont organisés. Le site pôle-emploi.fr recense toutes les offres d'emploi. Une application baptisée "maintenant" permet également aux candidats et employeurs de se rencontrer. Chacun y fait part de ses disponibilités et critères. Cette appli est disponible sur l'emploi store de Pôle Emploi. Le Facebook Haut-Vaucluse de Pôle Emploi est aussi un lien vers ces métiers.

Des métiers qui recrutent.

Faire les vendanges : ce peut être pour les demandeurs d'emploi un moyen de casser la spirale du chômage. C'est aussi l'occasion de travailler dans des domaines prestigieux. Les vendanges peuvent permettre de mettre un pied dans le monde de l'agriculture et pourquoi pas de se former ensuite pour envisager une carrière dans un secteur d'activité où la demande est forte. En Vaucluse la viticulture, l'arboriculture et le maraîchage sont constamment à la recherche de travailleurs.