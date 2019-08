La canicule et les cultures sous serres, un vrai casse-tête sauf à Pernes-les-Fontaines pour cultiver la spiruline

Pernes-les-Fontaines, France

A Pernes-les-Fontaines un agriculteur assez particulier ne s'est jamais autant réjoui de cette canicule : il cultive de la spiruline sous la marque "Spiruline Ventoux-Luberon". Cette micro- algue verte aux reflets bleus que l'on récolte dans des bassins d'eau chaude est commercialisée pour ses bienfaits sur la santé en particulier pour sa teneur en vitamines, protéines et minéraux.

Pour cultiver la spiruline dans des bassins sous serres en France, l'idéal c'est évidemment le midi : la majorité des exploitations désormais installées sont en majorité situées dans le sud de la France . « La canicule a été fantastique, plus il fait chaud plus elle pousse vite » explique Benjamin Masson, producteur installé là depuis dix ans. « A l’extérieur on a été jusqu’à 44 degrés, à l’intérieur sous la serre quoiqu’il arrive et si le soleil est là, il fait 60 ! Et ce que la spiruline a besoin, c’est une eau autour de 40 degrés. »

La spiruline se multiplie en effet par deux tous les trois jours, elle est pompée et filtrée des bassins dans cette eau chaude pour donner une pâte verte, ensuite découpée en spaghettis lesquels sont broyés et séchés. Elle sera au final commercialisée sous forme de poudre ou paillettes à consommer à la cuillère, à mélanger en salade ou dans du yaourt par exemple