La capture de la truite fario est désormais interdite sur 53km de cours d'eau en Ardèche

Depuis ce 1er janvier et pour les trois années à venir, la fédération de pêche de l'Ardèche lance une expérimentation pour protéger la truite fario. La capture sera interdite dans une partie de la rivière Ardèche (en aval de Vals-les-Bains) et sur des portions de la Baume, du Chassezac et du Doux.