La carte interactive des fermes qui font de la vente directe en Indre-et-Loire

C'est une carte qui a un double objectif : soutenir les producteurs locaux confrontés à la fermeture des marchés alimentaires et aider les gens qui souhaitent privilégier les circuits courts et s'approvisionner en produits frais.

Les Jeunes Agriculteurs d'Indre-et-Loire ont recensé tous les agriculteurs du département qui effectuent de la vente directe à la ferme. Cette carte, mise à jour quotidiennement, est disponible à l'adresse suivante :

https://drive.google.com/open?id=1r9D664Q2qQoB5gu8YidzudygqFGyJdDC&usp=sharing

Dans leur communiqué, les J.A 37 expliquent : "Notre objectif est de permettre aux Tourangeaux de s’approvisionner en produits frais au plus près de chez eux. C’est pourquoi nous souhaitons réaffirmer ce message : Soutenons nos agriculteurs et producteurs locaux auprès du plus grand nombre. Les consommateurs ont un rôle clé à jouer pour favoriser la résilience de notre agriculture locale, qui prépare dès aujourd’hui notre assiette future. Il est essentiel de conserver ce lien de confiance entre producteurs et consommateurs."