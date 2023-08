La cave coopérative Héraclès de Codognan donne le coup d'envoi des vendanges dans le Gard

Pas de canicule cette année et donc pas de vendanges exceptionnellement précoces comme en 2022 pour la cave coopérative Héraclès de Codognan, près de Vergèze (Gard). Elles démarreront le 10 août pour une dizaine de vignerons sur les cépages de vins blancs : Muscat, Chardonnay, Sauvignon. "Les conditions météo ont été plus fraiches cette année comme dans toute la région méditerranéenne explique Frédéric Saccoman, le directeur de la cave. On n'a pas eu ces pics caniculaires de 40 degrés et plus dès le mois de juin. L'année a également été plus arrosée ce qui a permis un développement harmonieux de la plante. On est revenu à une saison normale. Nous sommes partis pour faire une récolte de 110.000 hectolitres."

Une baisse générale de la consommation de vin

Comme tout le secteur, la cave coopérative est confrontée à une baisse généralisée de la consommation de vin. "Cette non consommation touche aussi bien les vins bio que conventionnels. Avec l'inflation, le consommateur a du faire des choix entre des achats dits nécessaires. La consommation de vin n'est pas une dépense de première nécessité. On a vu effectivement un repli important du marché du vin cette année, tant sur le plan national qu'international. On essaie de faire face en sortant de nouveaux produits et en essayant de rendre l'outil le plus efficace et le plus efficient possible." La cave coopérative Héraclès regroupe 80 producteurs sur 1200 hectares, des limites de l’Hérault jusqu’au Nord du Gard, le long de l'ancienne Voie Domitia. Elle abrite 200 cuves en inox capables de vinifier 120.000 hectolitres.