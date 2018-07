Saint-Étienne-de-Baïgorry, France

Le tout nouveau magasin de la Cave d'Irouleguy a ouvert ses portes ce jeudi 19 juillet. Plus grand, plus moderne, l'objectif est d'accueillir plus de monde et développer ainsi la vente directe.

Les tables de dégustation forment le lauburu, la croix basque © Radio France - Oihana Larzabal

La Cave coopérative d'Irouleguy compte 85 membres, dont 43 viticulteurs qui cultivent 140 hectares de vignes sur les 15 communes de l'appellation. La production est désormais stabilisée à 650 000 bouteilles par an : 55% de rouge, 30% de rosé, 15% de blanc.

Pierre Laxague, président de la Cave d'Irouleguy © Radio France - Oihana Larzabal

L'an dernier, la boutique a accueilli près de 40 000 visiteurs. Elle a permis d'écouler 30% de la production de la Cave. C'est pour développer la vente directe que la Cave d'Irouleguy a investi un million d'euros dans le nouveau magasin.

La vente directe permet de faire plus de marge — Pierre Laxague, président de la Cave d'Irouleguy

La coopérative a également investi deux millions d'euros pour moderniser le chai.

Le nouveau chai compte une quarantaine de grandes cuves en inox pouvant contenir 20 000 à 30 000 litres © Radio France - Oihana Larzabal

Douze cuves en inox de 13 000 litres viennent compléter le dispositif © Radio France - Oihana Larzabal

La coopérative a également changé les barriques en bois. Il y en a maintenant 250 tonneaux de 300 litres chacuns © Radio France - Oihana Larzabal

Autre nouveauté pour la Cave coopérative d'Irouleguy : elle aide les viticulteurs qui souhaitent se convertir à la production biologique. Actuellement, 15% des vignes sont traitées sans pesticide. On en comptera 40% à l'horizon 2020.

"On met du fumier pour dynamiser un sol qu'on tue en désherbant" — Ximun Bergouignan, viticulteur à Baigorri

Ximun Bergouignan et ses associés sont en reconversion pour passer à la culture biologique pour leurs 30 hectares de vignes situées à Baigorri © Radio France - Oihana Larzabal