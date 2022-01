La cave de Ribeauvillé lance un vin désalcoolisé, une première en Alsace

C'est une première en Alsace, la cave de Ribeauvillé lance en ce début d'année un vin désalcoolisé. Il se fait appeler le Ribo, il fait moins de 0,5% d'alcool.

L'idée c'est de faire comme avec la bière sans alcool, de proposer une première approche du vin pour les plus jeunes ou pour ceux qui ne peuvent pas boire d'alcool pour des raisons de santé ou autre, puissent trinquer pour la galette ou autres événements festifs.

Vin avec moins de 0,5% d'alcool

Deux produits seront commercialisés dans quelques jours. Il s'agit d'un muscat effervescent et un vin tranquille, composé d'assemblage de muscat et sylvaner. 13.000 bouteilles seront commercialisées, comptez 8 euros pour le mousseux et 7 euros pour le vin tranquille. Un produit qui reste intéressant et peu sucré. "Quand on est en dessous de 0,5, les arômes restent dans le vin. On sent tout de même qu'il manque quelque chose pour les puristes. Cela manque de structure, de longueur et de puissance, mais les arômes sont là," détaille Evelyne Bléger-Cognac, l'oeunologue de la cave de Ribeauvillé.

Séduire une nouvelle clientèle

Le vin a été produit comme un vin normal, sauf qu'à la fin, on lui enlève de l'alcool par évaporation sous vide comme le faisaient les allemands en 1908. "Il a été vinifié dans la plus pure tradition, avec la récolte à la main. On veut toucher des consommateurs ou des non consommateurs volontaires. Comme quelqu'un qui n'a plus le droit de consommer de l'alcool ou les femmes enceintes par exemple ou des personnes qui ont besoin de limiter la consommation d'alcool," souligne David Jaeglé, le directeur des ventes de la cave de Ribeauvillé.

Tout cela dans un contexte de dry january, un mois sans alcool. La cave de Ribeauvillé est toujours à la pointe de l'innovation, c'est la plus ancienne cave coopérative de France. Elle rassemble 40 adhérents sur Ribeauvillé et ses environs.