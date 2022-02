La cellule Demeter recadrée par la justice :"c'est une victoire importante" salue France Nature Environnement

Une cellule de gendarmerie peut-elle avoir comme vocation la surveillance de militants écologistes en "prévention d'actions de nature idéologique" ? Pour le tribunal administratif de Paris, le réponse est non. Sans remettre en cause l'existence de la cellule Demeter au sein de laquelle des gendarmes enquêtent notamment sur les vols et autres dégradations au sein du monde agricole, il a sévèrement recadré son champ d'action ce mardi. Le juge a demandé au ministère de l'Intérieur "de faire cesser les activités" de prévention des "actions de nature idéologique" de la cellule Demeter dans un délai de deux mois sous peine d'une astreinte de 10.000 euros par jour. Une bonne nouvelle pour les associations de défense de l'environnement et notamment Sources et Rivières du Limousin dont Antoine Gatet est le juriste.

Ça rétablit le fait que nous sommes dans notre rôle - Antoine Gatet

Celui qui est aussi vice-président de l'association France Nature Environnement est concerné en 1er lieu. Suite à une interview avec nos confrères de France 3 Limousin pour dénoncer un projet de serre de tomates sur une zone humide en Corrèze, il avait reçu la visite des gendarmes en vue d'une audition. "C'est une victoire et une sorte de rétablissement de Sources et Rivières du Limousin dans son honneur et sa réputation. Quand on regarde l'extrait du jugement, c'est exactement ce qui nous est arrivé. Il est dit qu'il n'est ni soutenu ni établi que la surveillance de telles associations aurait été effectuée en vue d'établir la commission d'infraction... Pour nous, c'est une victoire importante. Ça rétablit le fait que nous sommes dans notre rôle à dénoncer une agriculture productiviste destructrice de l'environnement. Et on continuera à le faire" précise Antoine Gatet.

L'impression que certains n'ont pas envie qu'on aille investiguer chez eux - Tony Cornelissen

Pour le président de la Chambre d'Agriculture de la Corrèze Tony Cornelissen, cette décision est incompréhensible. "Ces associations qui demandent la transparence pour les autres et notamment les agriculteurs ne la veulent pas pour eux. C'est assez curieux. Je pense que la gendarmerie avait pour mission de rechercher par tous les moyens les coupables qui courent toujours pour un certain nombre de dégradations, de vols, de tags et d'incendies. Ça, ça reste toujours impuni. Ça donne l'impression que certains n'ont pas envie qu'on aille investiguer chez eux. Est-ce qu'ils ont des choses à cacher ? Pourquoi s'offusquent-elles qu'on les surveille alors que leur mission est de passer leur temps à nous surveiller ? Est-ce que ces associations ont des choses à cacher ?" interroge un Tony Cornelissen passablement agacé par la tournure des évènements.