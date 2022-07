IMAGES - La chaleur pousse la récolte de sel vers des records

"C'est exceptionnel avec la chaleur qu'il fait". Au milieu de son marais de Noirmoutier et de ses 40 oeillets Philippe Raymond, saulnier depuis 24 ans sur l'île, a rarement connu un début de saison similaire: "2 tonnes par jour, du matin à 7h jusqu'au soir 20h, en ayant une pause à midi. Et là, on repousse un peu avec la chaleur (...) D'année en année c'est de plus en plus tôt. Et puis depuis 2015, on a fait que des bonnes saisons". Tout cela n'est pas forcément bon signe pour le climat et puis ajoute le saulnier "il faut que ça suive derrière au niveau de la commercialisation car il y a du stock".

2 tonnes de sel par jour, de 7h du matin à 20h le soir. Philippe, saulnier

Elizabeth Wattebled présidente de la coopérative des producteurs de sel de Noirmoutier © Radio France - Yves-René Tapon

"On a démarré très tôt et ça ne s'est pas arrêté. Là on est sur une année qui dépasse pour l'instant 2019, qui a été notre année record"- ajoute Elizabeth Wattebled présidente de la coopérative des producteurs de sel de Noirmoutier. Mais attention le secret de la récolte du sel et de son succès dépend entièrement de la météo: "Il faut qu'il ne pleuve pas. Dès qu'il pleut on a forcément de l'eau douce qui se met dans notre circuit. Et comme on est sur un principe de concentration d'eau salée (...). Une bonne année pour nous est une année où il ne pleut pas. Et après, pour faire de la fleur de sel, il faut en plus qu'il fasse beau toute la journée et qu'il y ait du vent, ce qui est le cas en ce moment. On est aussi sur une année très, très forte en fleur de sel". Mais la présidente de la coopérative qui regroupe une centaine de saulniers de Noirmoutier tempère: "Potentiellement, le mois d'août peut être très mauvais. Et du coup, tant qu'il y a du sel, on travaille. En ce moment, je remonte 1,5 voire 1,6 tonnes de sel par jour, ça fait les muscles !"

