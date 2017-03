La chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire cherche des candidats pour devenir salarié agricole

Pour la cinquième année consécutive, une formation est ouverte pour trouver des salariés en élevage laitier bovin ou caprin. La formation dure quelques semaines entre le 24 avril et le 21 juin. La clôture des candidature est prévue, au plus tard, le 25 mars.

La chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire recherche actuellement des candidats pour la formation : "Cap Main d'oeuvre : Devenez salarié en élevage laitier bovin ou caprin". Elle est ouverte à tous ceux qui souhaitent s'orienter dans ce domaine, qu'ils connaissent le milieu ou non. 10 modules de formation sont accessibles (alimentation, suivi sanitaire, transformation fromagère, gestion des prairies, le lait, la traite, la filière, reproduction et matériel). Chaque session dure de un à six jours, dont plus de la moitié du temps sur le terrain. Suivent deux semaines de stages dans une exploitation.

Quasiment la moitié des stagiaires sont embauchés à la sortie de la formation

Depuis 2013, 46 stagiaires ont été formés. 21 ont été embauchés dès la sortie de formation, comme Simon Villeret. A 32 ans, il s'est reconverti après un parcours fait de petits boulots en France et à l'étranger. Il avait suivi une formation à l'Université de Tours en gestion de l'environnement, sur l'eau douce et les rivières. Il a participé aux modules de formation en élevage laitier l'an dernier. En mai, il a immédiatement été embauché en CDI par Dominique Gibon, éleveur laitier bio au Louroux, dans le sud-Touraine.

L'accès aux emplois agricole est assez difficile, car le monde paysan est très conservateur. On ne fait pas beaucoup confiance aux gens qui viennent de l'extérieur, alors que pour moi c'est une richesse. Dominique Gibon, éleveur bovin au Louroux

Pour les candidats, il reste des places accessibles pour les formations. Une réunion d'information est organisée ce lundi 20 mars au Pôle Emploi de Beaulieu-lès-Loches, à partir de 9h. Les renseignements sont aussi possibles via la chambre d'agriculture d'Indre-et-Loire au 02 47 48 37 34, au 02 47 48 37 71, ou sur l'adresse mail formation@cda37.fr