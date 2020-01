La Chambre d'agriculture de Dordogne lance une "charte de bon voisinage" pour limiter les conflits

Dordogne, France

La Chambre d’agriculture de la Dordogne organise une vingtaine de réunions publiques jusqu'à la mi-février, pour présenter son projet de Charte de bon voisinage. L'objectif, c'est d'apaiser les relations entre les paysans et leurs voisins, en rétablissant le dialogue quand c'est possible. La première réunion se tient ce jeudi 16 janvier à la salle des fêtes de Saint-Géraud de Corps

21 réunions publiques sont organisées du 16 janvier au 13 février 2020 - Chambre d'agriculture

Les grandes lignes de cette charte sont déjà arrêtées : d'un côté, les agriculteurs s’engageraient (par exemple) pour le bien être animal, ou à prendre des précautions pour l'épandage des traitements. Et en cas de projet de bâtiment agricole, l'exploitant tentera d'abord d'en parler aux maire ou aux voisins. En retour, les agriculteurs demandent aux élus de jouer les médiateurs pour apaiser les conflits et trouver un accord amiable, quitte à organiser des réunions de dialogue. Les Périgourdins qui voudraient s'engager personnellement se renseigneront avant d'emménager près d'une ferme, ne bloqueront pas le passage des tracteurs, et surtout essaieront d'abord de parler avec bienveillance et d'avertir le maire avait de saisir la justice.