La chambre d'agriculture de l'Yonne a un nouveau président

La chambre d'agriculture représente et défend les intérêts agricoles et forestiers auprès des pouvoirs publics et des collectivités . Son budget est de 5 .2 millions d'euros.

il y a encore une attractivité pour la profession - Arnaud Delestre nouveau président de la chambre d'agriculture

Un nouveau président qui mettra l'accent lors de cette mandature sur la transmission des exploitations car la moitié des chefs d'exploitations de l' Yonne vont arriver en retraite d'ici dix ans cela représente environ 1 500 départs. Il va donc falloir continuer à encourager les jeunes a s'installer souligne Arnaud Delestre : " c'est vrai que les dernières années ont pesées sur le moral des agriculteurs et des jeunes, mais on s'aperçoit que depuis l'an dernier, le nombre d'installations a progressé dans le département après set, huit ans très bas. On a plus de cinquante installations aidées , il y a encore une attractivité. _Il faut encourager tous les modes d'installations_. Il y a des débouchés sur le chanvre, les lentilles, le pois-chiche."

Plus de diversification

Cette nouvelle mandature devra tenir compte des changements : " on s'aperçoit qu'avec les dernières récoltes difficiles en 2016 notamment, il y a beaucoup de réflexion notamment de la part des agriculteurs et de diversification qui se met en place. Il faut répondre et _accompagner toutes les attentes_. L'agriculture est plurielle sans opposer les modèles, du maraichage à la grande culture à la viticulture, à l'élevage , tout doit pouvoir coïncider que ce soit en filière courte ou longue. l'exportation est aussi importante pour nos vins et nos céréales. Il faut concilier l'ensemble pour que chaque agriculteur puisse vivre dignement de son métier."

La chambre d' agriculture de l'Yonne est la seule en France a posséder et a gérer en propre des entrepôts frigorifiques basés à Migennes.