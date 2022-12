La chambre d'agriculture de la Mayenne incite les éleveurs à planter des haies bocagères

Chez nous, terre d'élevage, les agriculteurs ont vite compris la nécessité de revoir, dans leurs champs, de beaux alignements arborés. D'abord pour le bien-être du bétail. Une haie protège les animaux du froid l'hiver et en été elle sert de parasol. Ensuite, c'est bon pour les rendements, des études l'ont démontré et pour la biodiversité et pour l'air que nous respirons, les haies favorisent le développement de la faune sauvage et capturent le CO2.

Et puis, elles jouent un rôle important contre l'érosion et le ruissellement des eaux. Par son action d’infiltration vers les nappes profondes, elles permettront de diminuer l’intensité des crues. Enfin, c'est un marqueur pour l'identité d'un territoire, ça le valorise, ça embellit le paysage.

Lancement d'une nouvelle campagne de plantation de haies dans les Coëvrons © Radio France - G.Treille

En mars dernier, un observatoire du bocage a été créé pour évaluer son état. Une demande de nombreuses associations locales qui alertent sur des destructions régulières de haies. Selon le collectif Bocage 53, 18.000 kilomètres de haies ont été détruites depuis le début des années 90 dans le département soit 600 kilomètres par an.