La Charente-Maritime, premier département de France pour le nombre de cigognes blanches

Le saviez-vous, la Charente-Maritime est le premier département de France pour le nombre de couples de cigognes blanches ? 525 ont été dénombrés ce printemps. La Ligue de protection des oiseaux invite le public et une centaine de jeunes à les observer les 22 et 23 mai à Saint Agnant.

Saint-Agnant, France

Les cigognes blanches aiment la Charente-Maritime ! Le département est devenu le premier de France pour le nombre de couples qui s'y reproduisent, et le nombre de jeunes à l'envol ! 525 couples de cigognes blanches viennent d'être recensés par la Ligue de Protection des oiseaux qui propose au public et à une centaine d'élèves de primaire de les observer les 22 et 23 mai près de Rochefort.

59 nids de cigognes blanches ce printemps

C'est en 1978 que la cigogne blanche, une espèce protégée, s'est implantée dans le département. Les cigognes affectionnent tout particulièrement les pylônes des lignes électriques, et notamment ceux de la ligne haute tension qui rejoint l’île d'Oléron à partir de Saint-Agnant près de Rochefort ! Les cigognes construisent leurs nids en hauteur. Ce printemps, toutes lignes confondues, la LPO en a recensé 59. Et cela contraint RTE (Réseau de Transport d'Electricité) propriétaire des pylônes, et la LPO à mettre en place des actions pour protéger l'espèce, et assurer la sécurité du réseau.

Ils déploient des girouettes pour empêcher les cigognes d'installer leur nid aux endroits les plus dangereux, et leur installent des plateformes pour qu'elles puissent nidifier confortablement là où elles seront en sécurité. 59 nids ont été recensés par la LPO ce printemps, quasiment autant qu'en 2017 où 60 nids avaient été dénombrés.

RTE avec la LPO ont mis en place des équipements pour la sécurité des oixeaux qui nichent - Réseau Transport Electricité

Une occasion d'observer les cigognes

A l'occasion de la fête de la nature, la LPO et RTE proposent de découvrir et observer les cigognes blanches : le 22 mai pour le grand public, de 14h30 à 17h30 sur un point d'observation situé sur le parking du pont de la Roberte à Saint Agnant (route de Saint-Agnant, vers Marennes/île d'Oléron). Le lendemain, le 23 mai ils accueilleront une centaine d'élèves des classes de primaire de Beaugeay et La Gripperie-Saint-Symphorien.

Les spécialistes de la LPO parleront des mesures mises en place pour protéger les cigognes sur les pylônes électriques. Ils évoqueront aussi le régime alimentaire des cigognes et leurs mœurs. Ils aideront à observer les couples de cigognes avec des jumelles et des longues vues fournies sur place.

Les refuges LPO accueillent le public pour la fête de la nature

Les 200 refuges de la Ligue de Protection des Oiseaux en France ouvrent leur portes jusqu'au 26 mai, dans le cadre de la fête de la nature. Un refuge est un terrain public ou privé sur lequel le propriétaire s'engage à protéger la nature de proximité. Le programme refuge, créé par la LPO en 1921, en compte désormais 27.000.

A Rochefort, la LPO propose le 25 mai une balade conviviale à la découverte des refuges de la ville. Réservations au 05.46.82.12.44