La charte des bonnes pratiques sur l'usage des pesticides par les pomiculteurs limousins est enfin signée

C'est ce lundi que les pomiculteurs de la zone de l'AOP Pommes du Limousin, en Corrèze et Haute-Vienne, signent avec les pouvoirs publics, les riverains et associations de défense de l'environnement la fameuse charte des bonnes pratiques.

Il a fallu deux ans de concertation pour en arriver là. La charte dite "pour une arboriculture Pomme du Limousin mieux intégrée à son environnement" est signée ce lundi à Lubersac. Autour de la table les représentants des pomiculteurs, riverains, associations de défense de l'environnement et de la santé, des élus et pouvoirs publics. Cette charte propose des mesures visant à limiter la dispersion des pesticides lors des épandages dans les vergers, notamment la plantation de doubles haies, la pose de filets anti-dérive, voire la mise en place de zones tampon entre les maisons et les pommiers, la pose également de manches à air pour mieux évaluer la force du vent.

Des relations apaisées

Cette charte avait été initiée suite à un regain de tension entre pomiculteurs et riverains. Et son premier mérite aura été de relancer les discussions entre les uns et les autres soulignent de la même voix l'association Allassac ONGF et le syndicat de défense de l'AOP Pommes du Limousin. Même si les contraintes notamment financières incomberont essentiellement aux producteurs. "C'est un peu logique, reconnait Laurent Rougerie, car c'est à nous que l'on reprochait certaines choses". Mais il rappelle aussi que les associations de riverains surtout s'engagent à poursuivre le dialogue plutôt que de communiquer par voie de presse dès qu'un problème survient, comme cela était le cas auparavant.

Des zones tampons trop grandes

A demi-mots et hors micro quelques producteurs disent que tout cela est tout de même bien exagéré, notamment ces filets sur les vergers et surtout ces zones tampons qui raboteraient grandement les surfaces des plantations. Un argument longtemps soutenu notamment par la Chambre d'agriculture de la Corrèze. "C'est là qu'il y a un faux débat" selon Fabrice Micouraud, porte-parole de l'association Allassac ONGF. Et d'expliquer qu'il suffit de planter des doubles haies ou de poser ces fameux filets anti-dérive pour s'abstraire de cette contrainte. Ce que de "nombreux pomiculteurs ont déjà anticipé" reconnait Fabrice Micouraud qui voit là une vraie prise de conscience des professionnels.