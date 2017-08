La chasse accompagnée dans la Vienne, un tremplin pour le permis

Ils regardent leurs pères partir avec les chiens tous les dimanches matins. Et comment dire ? Ça les démange ! Les jeunes d'au moins 15 ans, intéressés par la chasse, suivent en ce moment des formations à la Fédération de la Vienne, pour ensuite pratiquer la chasse accompagnée.

Sur le pas de tir, Antonin charge son fusil. Crosse vers le bas et un peu de côté. À tout juste 15 ans, ce fils de chasseur veut marcher sur les traces de son père, ou plutôt le suivre le dimanche matin, avec les chiens. "Quand je le vois partir, ça donne envie", sourit-il.

Pour cela, il faut déjà passer par la formation. Une petite leçon théorique puis pratique d'une vingtaine de minutes, proposée par la Fédération des chasseurs de la Vienne. Comment bien tenir son fusil, retenir les règles de sécurité, et apprendre à tirer, ce sont les bases de la chasse qui sont enseignées, et le tout, en présence du futur tuteur ou accompagnateur.

L'accompagnateur présent lors de la formation

Stéphane, le papa, est donc présent. Car lui aussi devra transmettre les bons gestes par la suite. Il sera accompagné par son fils pendant un an, dans sa quête de gibier. A l'issue de cette année, Antoine pourra alors passer son permis de chasser.

"Le même principe que la conduite accompagnée, pour plus d'aisance et de réussite derrière", Michel Cuau, vice-président de la Fédération de la Vienne

A en croire Michel Cuau, vice-président de la Fédération de la Vienne, cette chasse accompagnée est un plus lors de l'examen. "C'est le même principe que la conduite accompagnée. Quelqu'un qui a fait 2 ans de conduite accompagnée, quand il va se retrouver seul dans la voiture, il sera quand même beaucoup plus à l'aise et aura plus de chance d'obtenir le permis que quelqu'un qui n'a que 20 heures de leçon. Pour la chasse accompagnée, c'est la même chose."

Cette année, dans la Vienne, 49 jeunes d'au moins 15 ans vont suivre la chasse accompagnée, après avoir suivi la formation. Ils seront prêts pour la reprise de la chasse dans le département, le 10 septembre.