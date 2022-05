La chasse au blaireau aura bien lieu en juin dans l'Indre, le référé d'Indre Nature rejeté

Déception pour Indre Nature mais satisfaction pour les chasseurs du département. Dans son ordonnance de jugement du 28 avril dernier, le tribunal administratif de Limoges a rejeté le recours en référé déposé par l'association contre l'arrêté autorisant une période complémentaire de chasse au blaireau dans 49 communes de l'Indre. Elle aura lieu du 15 au 30 juin 2022.

Pas de caractère urgent

Les juges limougeauds ont estimé qu'il n'y avait pas de caractère d'urgence pour interdire ces dates supplémentaires de chasse par "vènerie sous terre", étant donné que la population de blaireaux n'est pas en danger dans les communes concernées. Une situation que regrette Jacques Lucbert, le président d'Indre Nature, d'autant que ces périodes complémentaires ont été annulées dans d'autres départements.

Un autre recours sur le fond a été déposé en août 2021, mais la procédure est toujours en cours. Le jugement n'est pas attendu avant probablement un an voire un an et demi, selon l'association.

Une bataille juridique en cours depuis six ans

La contestation de l'arrêté préfectoral instituant des périodes complémentaires de chasse au blaireau n'est pas récente. Indre Nature, qui considère la pratique en-dehors des dates normales d'ouvertures comme "barbare", avait déjà attaqué celui pris en 2016.

Il avait d'ailleurs été annulé par la cour d'appel de Bordeaux en 2019, et aucune période complémentaire n'avait été autorisée en 2020.

Mais le processus a été relancé en 2021 avec des dates plus limitées et un territoire plus restreint, poussant l'association à engager à nouveau ce recours en référé, qui vient donc d'être rejeté.