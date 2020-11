La chasse au gros gibier autorisée en Ille-et-Vilaine

Pendant la période de confinement, la chasse au gros gibier, et celle des espèces nuisibles est autorisée dès ce vendredi 6 novembre en Ille-et-Vilaine . La préfecture vient de signer une dérogation. Il s'agit d'éviter la prolifération de certaines espèces qui peuvent endommager les cutures.

Un chasseur et son fusil (illustration).

Même pendant cette période de confinement, les chasseurs vont pouvoir sortir en Ille-et-Vilaine, dès ce vendredi 6 novembre. La préfecture vient de les y autoriser indiquant que "certaines activités d’intérêt général doivent être maintenues". Et la chasse au gros gibier en fait partie. La préfecture estime qu'il s'agit "d’éviter un accroissement des dégâts causés aux cultures, aux forêts et aux biens".

620 000 euros de dégâts l'an dernier

Les sangliers sont chaque année à l'origine de gros dégâts dans les cultures. "L’an dernier, les seuls dégâts agricoles ont atteint 620 000 euros en Ille-et-Vilaine et près de 80 millions d’euros à l’échelle nationale" précise la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Or le confinement intervient en pleine période de chasse.

Sangliers, mais aussi cerfs, pies bavardes et fouines

Avec la dérogation prise par la préfecture d'Ille-et-Vilaine, il est possible dès ce vendredi 6 novembre de chasser le grand gibier (sanglier, chevreuil, cerf) mais dans des conditions précises : à l’affût ou en battue dans la limite de 2 par semaine et par territoire de chasse (6 tireurs minimum, 40 personnes maximum, toutes titulaires du permis de chasser). D'autres espèces nuisibles peuvent également être chassées, il s'agit du corbeau freux, de la corneille noire, la pie bavarde, le renard, la fouine, le ragondin, le rat musqué, le chien viverrin, le raton laveur, et le vison d’Amérique . Toute autre activité de chasse reste suspendue. Ces mesures feront l’objet de contrôles précise encore la Préfecture.

Respect strict des consignes sanitaires

La préfecture précise que "les regroupements, notamment les moments de convivialité, sont interdits." Ces actions de chasse exceptionnelles seront réalisées dans le strict respect des règles sanitaires. Seuls les chasseurs et actionnaires des chasses privées résidant en Ille-et-Vilaine ou dans un département limitrophe sont autorisés à participer à ces opérations. Ils devront être munis d’une attestation de déplacement dérogatoire (participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative »), de la copie de l’arrêté en annexe et d’un justificatif du titulaire du droit de chasse ou de destruction.