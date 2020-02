La chasse aux sangliers est prolongée jusqu'au 31 mars 2020. L'espèce fait des ravages dans les champs et les cultures agricoles. C'est pourquoi l'État décide de repousser d'un mois la date de fermeture. L'idée c'est de réduire la population de porcins qui ont causé de nombreux dégâts cette année. Les autres espèces ne sont pas concernées, leur chasse se terminera comme prévu le 29 février.

Attention aux promeneurs

La préfecture de la Creuse insiste tout de même sur la sécurité des promeneurs qui vont probablement se faire plus nombreux dans les prochaines semaines dans les forêts. Elle rappelle dans un communiqué que les chasseurs doivent respecter strictement les consignes habituelles de tirs : pas de postes de tir sur les voies publiques, identification de la cible, respect des angles de tir, tirs fichants,... Pendant la période de reproduction des espèces protégées, la durée des battues doit être limitée le plus possible, tout comme la chasse sur les zones sensibles comme les sites Natura 2000, les Zones d’Intérêt Faunistique, les zones humides tout particulièrement en fin de mois de mars.

Le prolongement de la chasse aux sangliers jusqu'à la fin du mois de mars doit se poursuivre les prochaines années.