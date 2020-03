La chasse aux sangliers prolongée jusqu'au 31 mars en Seine-Maritime et dans l'Eure

Voilà un sujet qui met d'accord chasseurs et agriculteurs : il y a un problème avec les sangliers. En France, leur population s'est multipliée au cours des dernières décennies : 36 000 étaient tués par an au début des années 1970, 750 000 en 2017. Et la Normandie n'y échappe guère. C'est pourquoi fin février, les préfectures de Seine-Maritime et de l'Eure ont permis la prolongation de la période de chasse aux sangliers jusqu'au 31 mars 2020. Cette décision vise à réduire les dégâts que ce gros gibier cause notamment aux cultures et aux terres agricoles.

Deux fois plus de sangliers en cinq ans

"Il y a cinq ans, on tirait environ 4 500 sangliers par an", révèle Alain Durand, président de la fédération des chasseurs de Seine-Maritime, également premier vice-président national et vice-président des chasseurs européens. "Aujourd'hui, on est à près de 9 000".

"Beaucoup de sangliers, beaucoup de dégâts, beaucoup de charges financières sur les épaules des chasseurs." - Alain Durand, président de la FDC 76.

Selon la Fédération nationale des chasseurs, réunie en congrès annuel ce jeudi 5 mars à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), ces dégâts sur les cultures sont estimés cette année à plus de 60 millions d'euros à l'échelle du pays. Et la Seine-Maritime n'y échappe pas : "On va devoir verser environ 1,2 millions d'euros aux agriculteurs", grince Alain Durand. Il était invité de France Bleu Normandie ce jeudi 5 mars à 7 h 17, et son intervention est à réécouter ci-dessous.

Car oui : les dégâts causés aux terres agricoles par le gros gibier sont payés par les chasseurs, sur leurs fonds propres. Pourquoi ? "C'est une longue histoire", glisse Alain Durand. Il y a des années, "à l'époque où les sangliers étaient peu nombreux", les agriculteurs avaient eux-mêmes le droit de tirer les animaux qui venaient chambouler leurs cultures. Un accord a donc été passé entre les deux parties : le droit de manier le fusil resterait l'apanage des chasseurs, et en contrepartie, ils rembourseraient les dégâts causés par les bêtes envahissantes.

Problème : le budget indemnisations des chasseurs a explosé en même temps que la population de sangliers. "En Seine-Maritime et dans beaucoup de départements en France, la situation n'est plus financièrement supportable." D'ailleurs, l'autorisation de prolonger la chasse jusqu'au 31 mars a également été prononcé en Côte-d'Or.

Les premiers à en pâtir seront les chasseurs eux-mêmes, selon une suite logique et implacable : "Beaucoup de sangliers, beaucoup de dégâts, beaucoup de charges financières sur les épaules des chasseurs", énumère Alain Durand. "On va leur demander davantage de contributions financières", regrette le président seino-marin. La décision doit être validée lors de la prochaine assemblée générale de la fédération, en avril prochain.

Pour ou contre tirer le sanglier dix mois par an ?

Ce mois supplémentaire, "les chasseurs ne l'obtiennent pas de gaieté de cœur", affirme Alain Durand. Le but est de s'adapter à la hausse de population en leur offrant une plus grande marge de manœuvre. C'est d'ailleurs une idée assumée par le gouvernement, dont un décret prévoit de simplifier la chasse anticipée des gros gibiers dès le 1er juin.

En d'autres termes, permettre le prélèvement de sangliers de juin à fin mars, soit dix mois par an. Une idée soumise à la consultation publique jusqu'à ce mardi 3 mars, et condamnée par les associations de défense des animaux. Ce que ne comprend pas Alain Durand : "Comme si c'était nouveau ! La chasse du mois de mars existait déjà, ça s'appelle juste la destruction."

Le président de la fédération 76 le confirme, il a même fait la demande d'entamer la chasse anticipée dès le mois de mai. Le prétexte : "Il faut protéger les semis, et réguler ces populations de gros gibier."