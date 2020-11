La chasse maintenue en Isère mais seulement pour certaines espèces

La Préfecture de l'Isère annonce ce vendredi par communiqué, autoriser la chasse aux sangliers, cerfs et chevreuils et uniquement celles-là, à l'affût ou en battue, pendant la période de confinement. Au nom d'une nécessaire régulation des espèces. "L'objectif de ce dispositif, explique le communiqué, est de garantir la pérennité des activités agricoles, d’éviter une explosion des coûts liés aux dégâts causés aux cultures par le gros gibier, et de garantir la continuité des actions de préservation des peuplements forestiers, conformément aux engagements pris dans le cadre du Programme Régional de la Forêt et du Bois."

Des chasses qui "s’inscriront dans le cadre général des dispositions de l’arrêté préfectoral d’ouverture-clôture de la chasse (jours de chasse non modifiés)" et devront s'accompagner d'un respect de certaines geste barrières : limitation du nombre d'intervenants, interdiction des rassemblements ou encore fermeture des cabanes de chasse explique la Préfecture.