La châtaigne des Cévennes désormais reconnue par une Appellation d'Origine Contrôlée (AOC)

Ce label attribué par l'Institut National de l'Origine et de la Qualité ( INAO) désigne un produit dont toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique et qui donne ses caractéristiques au produit.

Cette appellation concerne trois produits : la châtaigne fraîche, la châtaigne séchée et la farine de châtaigne.

Pour Mathilde Lucain, productrice de châtaignes à Saint Germain de Calberte (Lozère), c'est avant tout "un moyen de faire reconnaître nos variétés traditionnelles et des produits de qualité".

Le territoire reconnu par l'AOC comprend 206 communes réparties sur cinq départements et principalement sur la Lozère, le Gard et l’Hérault.

On aura une châtaigne des Cévennes reconnue par le consommateur, il n'y aura plus d'amalgame entre les différents territoires. Cela permettra de mieux valoriser ce produit, de le vendre un peu plus cher et elle sera connue au delà de nos contrées. " - Nadia Vidal