Corse : La châtaigneraie en voie de guérison ?

Corse, France

À Bocognano, dans cette châtaigneraie de 7000 mètres carrés, située au-dessus du village, entretenue et récoltée par le chantier d'insertion de Bocognano, les arbres font plaisir à voir « Ils sont beaux, les feuilles sont belles, les bogues sont bien formées, elles ne sont pas tâchées et surtout elles ne sont pas toutes tombées par terre. On espère donc qu'elles arriveront à maturité » commente Jean-Noël Pietri, le responsable de ce-dernier. «Il semblerait que le cynips ait tendance à reculer" rajoute-t-il avec le sourire, ce qui augure peut-être une meilleure récolte et plus de farine de châtaignes que les précédentes années selon lui.

Pour Carine Franchi, animatrice du syndicat AOP farine de châtaigne corse, il ne faut toutefois pas crier victoire trop vite « On attend tout simplement maintenant que la récolte se fasse, ensuite il y aura évidemment la période de séchage, de décorticage, le tri et enfin lorsque les châtaignes seront seiches et qu’elles iront au moulin pour être transformées en farine, à ce moment-là nous serons satisfaits ou non. »

Le cynips recule

Sauf catastrophe, certaines régions comme Bocognano ou encore le Niolu pourraient retrouver une production satisfaisante cette année. Les bogues sont en tous cas bien présentes sur les arbres. Il faut dire que les conditions météorologiques ont été jusque-là favorables. Mais plus encore, la lutte contre le cynips s'avère être fructueuse. Dans les régions où ont été effectués les premiers lâchers, le Torymus, insecte destiné à le combattre, prend petit à petit le dessus sur le tueur de châtaigniers

« Cette année la situation dans certaines régions de production est satisfaisante. Evidemment on reste prudent avant la récolte. D’un point de vue de l’infestation liée au cynips, le Torymus se développe bien sur l’ensemble du territoire et à fait son effet. Toutefois, _cela ne veut pas dire que l’on a gagné la bataille_. Certaines communes comme Valle d’Orezza ou encore Pianellu connaissent cette année une situation pire que celle de 2018. Mais globalement, du Cap-Corse jusqu’aux territoires du sud, la situation évolue favorablement »