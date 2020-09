La chèvrerie Utéria à Saint-Bris-le-Vineux craint de manquer de foin

C'est l'heure du déjeuner pour les 100 chèvres laitières de la ferme biologique Utéria, à Saint-Bris-le-Vineux (Yonne). La jeune agricultrice Claire Genet, qui a crée la ferme il y a un an, distribue à ses bêtes une balle de foin de luzerne. Après celle-ci il ne lui en reste plus que quatre, entreposées dans un hangar, derrière celui où les chèvres passent leur temps quand elles ne gambadent pas dehors. Ce foin de luzerne vient de la ferme voisine d'Escolives-Sainte-Camille tenue par Albert Girard, où se fournit habituellement Claire Genet. Mais ce mardi 1er septembre, l'exploitation a été ravagée par un incendie criminel. 230 tonnes de paille et de foin bio sont partis en fumée. Et dans le lot, il y avait le foin de luzerne destiné à Utéria.

Le hangar où Claire Genet entrepose son foin, notamment celui de luzerne (plus foncé). D'habitude, il est plein. © Radio France - Mathilde Bouquerel

L'incendie tombe particulièrement mal

La jeune agricultrice risque donc de manquer de foin pour nourrir ses bêtes : "Il faut changer de balle tous les quatre jours et il m'en reste quatre, donc dans 16 jours je n'en ai plus", calcule-t-elle, "Une chèvre mange environ trois kilos de nourriture : deux kilos de foin et un kilos de céréales et autres aliments donc c'est vraiment la base de leur alimentation."

Et Claire Genet avait en fait noué un partenariat avec la ferme d'Albert Girard, d'abord pour sa proximité car elle située à seulement trois kilomètres d'Utéria. "Et puis c'est quelqu'un qui travaille bien", explique Claire Genet, "Réussir la luzerne c'est compliqué, il faut la récolter tôt le matin ou tard le soir pour qu'elle reste humide, parce que la majorité des protéines se trouvent dans les feuilles ..." Un coup particulièrement dur donc, surtout après la sécheresse de cet été, qui a stoppé la pousse des prairies que Claire Genet avait semées en avril.

Claire Genet et l'une de ces jeunes chèvres © Radio France - Mathilde Bouquerel

Un appel sur Facebook

Mais la jeune agricultrice n'est pas du genre à baisser les bras. Elle donc lancé un appel à ses collègues agriculteurs sur Facebook. "Ça a été beaucoup relayé et ça fait vraiment plaisir !", s'enthousiasme-t-elle, "Plusieurs agriculteurs m'ont répondu, maintenant il faut que je passe des coups de téléphone pour trouver exactement ce qu'il faut à mes chèvres." Claire Genet compte aussi continuer à organiser des événements à la chèvrerie, comme les afterworks avec dégustation de fromages et de vin, ou encore"Fantastique pique-nique" les 12 et 13 septembre prochain.