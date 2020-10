La colère de la Confédération paysanne contre la préfète de l'Ardèche

La préfète de l'Ardèche, Françoise Souliman a pris un nouvel arrêté ce jeudi 15 octobre afin de fixer à 100 le nombre de personnes pouvant se trouver en même temps sur les marchés, brocantes, foires et vides-greniers. Une décision qui ne passe auprès de la Confédération paysanne. Le syndicat agricole dénonce "un deux poids, deux mesures" car les supermarchés ne sont pas concernés par cette mesure.

"Encore une fois, ce sont les paysans qui subissent. On a commencé en mars avec un confinement total. Les consommateurs ne pouvaient plus se nourrir localement, ils devaient passer par les grandes surfaces ... Tout le monde était d'accord pour dire que c'était un aberration de fermer les marchés. La préfète s'est même battue pour rouvrir un maximum de marchés aux mois d'avril et mai et là c'est reparti, elle pénalise à nouveau les marchés. Et à nouveau les grandes surfaces sont épargnées. Cet arrêté est scandaleux", s'énerve Carole Pouzard, co-porte-parole de la Confédération paysanne de l'Ardèche.

Selon elle, cet arrêté préfectoral instaure une "concurrence déloyale" entre les producteurs prosposant leurs produits en vente directe et la grande distribution. "Déjà cette nouvelle restriction sera difficile à mettre en oeuvre : il y a plein d'artères , de petites rues qui amènent à certains marchés alors cela demande une grosse organisation aux municipalités, sauf si elles décident de cloisonner leur ville. Ensuite, si les gens savent que sur les marchés c'est compliqués, ils ne vont plus venir. Les producteurs sur les marchés vont attendre les clients.. Pendant ce temps, les grandes surfaces vont faire plus de profits".

Une phrase de la préfète ne passe pas

Carole Pouzard est directement concernée. L'éleveuse à Aubignas, près du Teil vend directement ses fromages sur les marchés. Alors elle a bondi lorsque Mathieu Poisson, syndicaliste à la Confédération paysanne également lui a rapporté une phrase prononcée par la préfète ce vendredi lors d'une réunion. Françoise Souliman aurait déclaré que « les consommateurs respecteraient mieux les distances de sécurité dans les rayons des grandes surfaces que sur les marchés de plein air ». Mathieu Poisson insiste "Nous lui avons demandé de répéter ce qu'elle avait pour être sûrs et elle l'a répété".

"C'est complètement faux donc on a été outrés", ajoute Carole Pouzard. "Je pense que madame la préfète ne va pas souvent faire ses courses au marché parce qu'elle verrait qu'on fait attention. Dimanche encore j'étais au marché, les gens gardaient leurs distances, ils ne servent pas directement en fruits et légumes. Je pense que ça craint moins qu'en grande surface. Là-bas les clients prennent un charriot qui a déjà été touché et restent une heure dans un endroit fermé."

La Confédération paysanne souligne que de nombreux producteurs et éleveurs ardéchois vendent leurs produits en circuits courts. Cette année est particulièrement difficile avec l'annulation de nombreuses foires. "Beaucoup de castagnades sont annulées, c'est un moment important en Ardèche. Les grosses foires de Lyon, de Paris sont annulées aussi. Des paysans stockent leur miel, leur crème de chataignes pour les vendre à ce moment-là. Cette jauge de 100 est d'autant plus inacceptable dans ce contexte".