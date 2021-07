La collecte des pneus usagés dans les exploitations agricoles de la Loire, c'est parti !

La métropole de Saint-Etienne, le conseil départemental de la Loire et la chambre d'agriculture de la Loire ont lancé une opération de collecte de pneus usagés : plus d'une centaine d'exploitations ont répondu présentes. 1000 tonnes vont être recyclées cet été et 400 tonnes à l'automne prochain.

Oubliez la balance car avec des pneus, on parle de tonnes ! C'est un pèse-essieux qui prend le poids du camion vide puis avec les pneus chargés. Ne reste la soustraction et emballé, c'est pesé ! Un gros poids en moins pour Ismaël Granjon, agriculteur à Saint-Héand dans la Loire, venu déposer ces pneus sur le site de collecte de Saint-Christo-en-Jarez.

"On a fait partir entre 2500 et 3000 pneus ce qui fait que sur ma ferme, il m'en reste une centaine grand maximum" - Ismaël Granjon, agriculteur à Saint-Héand

"Ces pneus, ils prennent de la place ! Quand on ne s'en sert plus, on les met dans un coin et ils sont envahis par la végétation. On emmène des pneus à moitié coupés, qui sont depuis je ne sais quand sur les fermes. On a fait partir entre 2500 et 3000 pneus ce qui fait que sur ma ferme, il m'en reste une centaine grand maximum. Moi honnêtement, à 300 euros la tonne, je n'avais pas les moyens de faire partir la tonne de pneus".

Car pour se débarrasser de ces vieux pneumatiques, qui servaient autrefois à lester les bâches pour les ensilage de fourrage mais qui sont aujourd'hui obsolètes, la note est salée et la logistique est compliquée. Alors via la participation de la chambre d'agriculture de la Loire, le conseil départemental de la Loire et la métropole de Saint-Etienne ont lancé une collecte en finançant une grande partie de l'opération. Opération qui d'ailleurs devait être lancée l'année dernière mais qui a finalement été repoussée à ce mois de juin, crise Covid oblige.

Bilan de l'opération pour Ismaël Granjon : 750 euros déboursés pour ses 25 tonnes de pneus usagés... au lieu de 7500 euros s'il avait voulu s'en débarrasser seul, sans l'aide des collectivités. De grosses économies sans compter les bénéfices écologiques aux yeux de l'agriculteur de Saint-Héand.

"Pour lester le fourrage, il y a d'autres alternatives aux pneus qui se dégradent beaucoup moins : trouver des alternatives écologiques aux choses qui le sont peu, c'est l'ère du temps !" - Ismaël Granjon

"Les pneus, c'est sûr que c'était un gros problème parce que c'est quelque chose que nous avons tous sur nos fermes et ils se dégradent de jour en jour. Aujourd'hui, pour lester le fourrage, il y a d'autres alternatives aux pneus, comme les silos-sacs qui sont facilement portables et qui se dégradent beaucoup moins dans le temps. C'est l'évolution des choses : trouver des alternatives écologiques aux choses qui le sont peu, c'est l'ère du temps, y compris pour les agriculteurs et d'autant plus que les agriculteurs y sont tous sensibles !"

Un argument environnemental également mis en avant par Danielle Petit, agricultrice à Usson-en-Forez et élue de la chambre d'agriculture de la Loire.

"A partir du moment où ça peut devenir source de pollution ou d'incendie, c'est important de trouver une solution pour faire partir ces pneus !" - Danielle Petit, agricultrice à Usson-en-Forez et élue de la chambre d'agriculture de la Loire

"Au-niveau visuel, les pneus c'est pas terrible ! Et les agriculteurs sont aussi conscients de leur impact sur l'environnement. Et à partir du moment où ça peut devenir source de pollution ou d'incendie, c'est vrai que c'est important de trouver une solution pour faire partir ces pneus".

Et après la collecte, le recyclage. Des pneus qui n'auront pas une deuxième vie de roues mais qui seront utilisés comme combustibles par des cimenteries et la cendre comme minerai pour le ciment.