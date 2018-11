La commercialisation des huîtres de nouveau autorisée sur le bassin de Thau

La préfecture de l'Hérault autorise de nouveau la récolte et la commercialisation des huîtres et des moules sur le Bassin de Thau (Hérault).

Étang de Thau, France

Les conchyliculteurs du bassin de Thau (Hérault) peuvent de nouveau récolter et commercialiser leurs huîtres et leurs moules. Elles étaient interdites à la vente depuis le 8 novembre en raison d'analyses microbiennes au dessus des normes.

"Les derniers résultats de la surveillance des zones de production de coquillages effectuée selon les protocoles établis par l’Ifremer sur les huîtres et les moules en provenance de l’étang de Thau ont mis en évidence deux séries consécutives d’analyses microbiennes conformes aux normes de consommation humaine. En conséquence, le préfet de l’Hérault a décidé de lever à compter du 23 novembre 2018 les mesures restrictives prises pour les huîtres et les moules en provenance de ce secteur, explique la préfecture de l'Hérault dans un communiqué. La levée de l’interdiction concerne la pêche, le ramassage, le transport, la purification, l’expédition, le stockage, la distribution et la commercialisation pour la consommation humaine."

Une mesure qui viendra rassurer les professionnels à quelques semaines des fêtes de fin d'année qui représentent une période cruciale pour les ventes.