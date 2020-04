La concertation publique de la chambre d'agriculture de l'Hérault sur les pesticides se termine bientôt

Depuis le 23 mars et jusqu'au 27 avril 2020 à minuit, la chambre d'agriculture de l'Hérault invite les citoyens à participer à une concertation publique en ligne sur le projet de charte d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques.

Certes, le décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 prévoit déjà des zones de non traitement (ZNT) autour des habitations, mais les agriculteurs, par l’intermédiaire des syndicats représentatifs ou de la chambre d’agriculture, doivent apporter des précisions sur l'application des mesures à l’échelle départementale. La charte permet aussi de réduire éventuellement les zones de non traitement à trois mètres en cultures basses (au lieu de cinq mètres) et à cinq mètres en cultures hautes (au lieu de dix).

Sur son site internet, la chambre d'agriculture de l'Hérault précise que cette charte vise également à "favoriser le dialogue entre les habitants, les élus locaux et les agriculteurs".

Une fausse consultation selon la Confédération paysanne

Dans un communiqué publié ce mercredi 22 avril, la Confédération paysanne de l'Hérault, qui milite pour une politique de sortie des pesticides, juge que cette consultation "bidon" ne débouchera sur rien de concret et qu'elle devrait être annulée.

"La publicité plutôt faible autour de cette concertation en ligne n'est pas à la hauteur des enjeux. Toute la population est concernée par l'usage des pesticides, pas seulement les habitants ruraux et les agriculteurs" déplore Paul Reder viticulteur à Cournonterral et chargé du dossier pour le syndicat.

Rappelons que la France est vice-championne d'Europe (après l'Espagne) en terme de consommation de pesticides. Leur usage est en constante augmentation : +20% en 10 ans dans le vignoble languedocien.