Dordogne, France

"Nous sommes partis dans la nuit de vendredi à samedi, à 1h00 du matin", raconte Michèle Roux, éleveuse à Sigoulès et membre de la Confédération Paysanne de la Dordogne. Trente-cinq agriculteurs périgourdins ont fait le déplacement jusqu'à Notre-Dame-des-Landes. Ils viennent défendre à nouveau les terres agricoles sur ce site où devait se construire un aéroport.

Des milliers de personnes attendues

Ce samedi, des milliers d'opposants à ce projet, finalement abandonné en janvier, viennent faire la fête sur la ZAD. Parmi les participants, se trouvent 35 agriculteurs de Dordogne. Ils viennent à nouveau soutenir la préservation des terres agricoles sur le site.

"On a lutté contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes pour préserver les terres agricoles, explique Michèle Roux. Maintenant qu'on a eu gain de cause, on veut soutenir les paysans qui se sont installés. Ils ont préservé un milieu rural vivant."

Certains agriculteurs périgourdins doivent repartir ce samedi soir et regagner la Dordogne dans la nuit de samedi à dimanche.