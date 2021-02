La Confédération Paysanne de Dordogne propose des visites de fermes pour remplacer le Salon de l'agriculture

La Confédération Paysanne de Dordogne organise des visites de ferme pour remplacer le salon de l'agriculture annulé pour cause de Covid. L'opération baptisée " le salon à la ferme" aura lieu le week end prochain, les 27 et 28 février.

Et si pour remplacer la visite que vous aviez prévu au Salon de l'agriculture, vous alliez à la découverte d'une ferme. C'est la proposition de la Confédération Paysanne le week end prochain, les 27 et 28 février. En Dordogne, trois exploitations agricoles ouvrent leurs portes sur les 200 qui vont participer à l'opération " le salon à la ferme". Pour le syndicat agricole, il s'agit de proposer de découvrir l'agriculture autrement puisque le salon a été annulé à cause des mesures sanitaires liées au Coronavirus.

La Confédération estime qu'il s'agit d'un "moment de rencontre privilégié" pour faire découvrir "l'agriculture paysanne". C'est aussi l'occasion d'engager le débat avec les citoyens sur des thématiques comme l'alimentation, le bio ou encore l'écologie dans les nouvelles pratiques agricoles.

Fermes ouvertes les 27 et 28 février en Dordogne :

* Gaec des Forgerons : chez Marie Boullier et Gautier Fabert les 27 et 28 février de 14h à 18h : polyculture-élevage: brebis laitières et production de céréales biologiques. Transformation en fromages, produits laitiers et pain ( paysan-boulanger). 24 340 Sainte-Croix-de-Mareuil.

* Ferme de la Coutaude: chez Valérie Dos SantosSilva et Flavien Canivet les 27 et 28 février de 15h à 18h. Petit élevage de vaches laitières. Transformation fromagère et paysan-boulanger en agriculture biologique avec vente directe. Le Bourg 24 500 Sadillac

* Ferme des Charmes: chez Jules Charmoy le 27 février de 14h30 à 17h30. Elevage bovins viande et production d'énergie. En agriculture biologique et vente directe. Boisset 24 110 Saint-Aquilin.

Retrouvez ici la carte interactive des fermes qui ouvrent leurs portes.