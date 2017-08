La confédération paysanne fête ses trente ans

Crée le 29 avril 1987 par des syndicats très minoritaires de "paysans travailleurs" la conf' lutte depuis pour la défense des "paysannes et des paysans".

Un combat contre l'industrie de l'agro-alimentaire et contre la chimie à tout prix et pour une juste rétribution des producteurs ... des choses que l'on entend de plus en plus de nos jours mais qui faisaient de la confédération paysanne en 1987 un précurseur en la matière !

Un projet de société où l'agriculture est "un bien commun dont le devenir nous concerne tous"

Laurent THEROND, porte-parole de la confédération paysanne en Vaucluse