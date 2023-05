La Confédération paysanne réclame le statut de "calamité agricole" pour l'ensemble des Pyrénées-Orientales

Comment adapter les usages agricoles à la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales et quelles nouvelles stratégies adopter ? Jérôme Suszek, référent eau pour la Confédération Paysanne 66 ( organisation syndicale qui a rassemblé près de 26 % des suffrages lors des dernières élections à la Chambre d'agriculture) était notre invité ce vendredi 19 mai dans la matinale de France Bleu Roussillon.

ⓘ Publicité

"Le but, c'est surtout d'éviter que certains utilisent trop les nappes très profondes qui ont du mal à se régénérer. Donc il faut trouver des pistes et que l'on travaille tous ensemble pour réduire les volumes d'eau par exploitations. On veut préserver l'eau potable des nappes quaternaires qui sont très importantes pour les générations futures."

Parmi ces pistes la Confédération paysanne entend promouvoir les pratiques qui favorisent d'abord les économies d'eau:

"Il y a le non-travail du sol. Il y a les semis couverts végétaux. Il y a plusieurs pistes techniques qui doivent être approfondies. Quand le sol est couvert, il est mieux protégé de l'érosion, de la chaleur, du vent, des fortes précipitations. On est pas là pour donner des leçons à tout le monde, on essaie simplement de travailler différemment notre sol pour qu'il puisse absorber de l'eau le plus tôt possible, afin que chaque goutte qui tombe soit réutilisée pour le plan qui est en surface."

La Confédération paysanne milite pour un plan de rénovation massif des canaux d'irrigation des canaux, pourtant gourmands en eau. Une position qui se justifie selon Jérôme Suszek:

"Nous avons la chance d'être dans un département où il y a des canaux partout et qui continuent de fonctionner. Les études des hydrogéologues prouvent que quand on met de l'eau dans les canaux, on peut réamorcer les nappes du quaternaire. Et donc, pour tout les gens qui ont des petits puits de huit mètres, comme la plupart des maraîchers ils utilisent cette eau là pour pouvoir justement irriguer leurs plantations. Dans notre département, nous avons trois fleuves, trois vallées qui peuvent irriguer toute la plaine du Roussillon tranquillement grâce aux canaux. C'est pour ça qu'il faut tout réhabiliter. Et prendre soin des canaux, c'est aussi prendre soin de la rivière et surtout de tous les écosystèmes qui sont autour."

Mais dans l'immédiat, pour le référent eau de la Confédération Paysanne l'urgence est d'étendre le statut de calamité agricole à toutes les Pyrénées-Orientales:

"C'est vrai, ça risque de coûter cher. Mais il faut vraiment sauver les petites fermes, les petits maraichers et éleveurs qui souffrent énormément actuellement dans la plaine du Roussillon. Les politiques doivent avoir une prise de conscience par rapport à la détresse de beaucoup d'agriculteurs qui sont souvent en bout de canaux et qui n'ont pas d'eau. Et oui, c'est vrai que ça peut coûter cher, mais il est essentiel de sauver l'outil de production parce que nous, ce qu'on veut, c'est avoir un territoire agricole et pas uniquement touristique comme certains le voudraient.

Nous, à la Confédération paysanne, on n'est pas là pour promouvoir l'agriculture pour l'export. Nous, on veut nourrir les gens en circuits courts, avec des bons légumes, des fruits, de la bonne volaille, bref: des cultures qui sont en lien avec la nature. "

loading