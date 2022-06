La Confédération Paysanne se mobilise à Amiens pour demander une rémunération juste des agriculteurs

"On nourrit la France, on en a marre !" Une cinquantaine d'agriculteurs, maraîcher, éleveurs se sont réunis à l'appel de la Confédération Paysanne des Hauts-de-France ce mercredi 8 juin devant le Carrefour d'Amiens nord pour dénoncer des prix d'achat non rémunérateurs, alors que les prix de vente en grandes surfaces ont flambé ces derniers mois.

"La braderie, c'est fini"

Alors que le pouvoir d'achat ne cesse de baisser, à cause de la guerre en Ukraine notamment, les agriculteurs dénoncent les marges de grandes surfaces sur la vente de leurs produits. "Depuis octobre, le caddie moyen a augmenté de 15%, mais les paysans n'ont pas touché ces 15%, et sont parfois payés moins qu'avant" explique Vincent Chombard, porte-parole de la Confédération Paysanne dans la Somme.

Cela s'explique par le fait que les produits de de qualité, locaux et/ou bio, sont vendus plus chers, en raison de la hausse de l'énergie. "Mais les consommateurs ne peuvent plus se permettre d'en acheter, alors les volumes ne sont pas vendus. Donc les grandes surfaces diminuent le prix d'appel, et en cascade, à la fin, le producteur est moins payé". Mais, souligne Vincent Chombart, les marges des grandes surfaces, elles, restent élevées.

La vente directe devant l'hypermarché, un moyen de montrer aux consommateurs que les produits sont plus chers en grande surface. © Radio France - Marie Dorcet

Le but de la mobilisation de ce mercredi est donc de vendre les produits sans intermédiaire, pour alerter les consommateurs sur les vrais prix de vente des produits. Certains groupes sont aussi entrés dans le magasin pour poser des stickers "La braderie, c'est fini" ou "Bio bradé = misère" sur certains produits. "Les courgettes bio sont achetées 70 centimes au producteur, et là elles sont vendues 2,69€" pointe Vincent Delmas, maraîcher bio dans la Drôme et membre du secrétariat national du syndicat.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Inquiétude pour la relève

Marie-Paule, paysanne en agriculture biologique, est en colère : "Quand ont décompte la semence, les salaires, le stockage, le transport, et qu'on regarde ce qui reste au producteur, il ne lui reste rien, ou tellement peu que c'est honteux". A 61 ans, elle doit encore travailler jusqu'à 65 ans au moins, pour toucher 500 euros de retraite. Et elle s'inquiète surtout pour la suite des exploitations, car les fermes peu voir non rémunératrices, ont du mal à trouver preneur. "Si un paysan ne gagne pas d'argent, il ne trouvera pas de successeurs, on ne pourra pas transmettre des entreprises non viables" se désolé Vincent Chombart. "Si on veut que le nombre de paysans soit important, et que les produits continuent à être faits à proximité, le nombre de ferme doit rester important... et donc elles doivent être rémunératrices !"