La confédération paysanne veut un prix minimum pour les fruits et légumes importés

Par Florence Beaudet et Sonia Ghobri, France Bleu Drôme-Ardèche et France Bleu

Le syndicat agricole renouvelle sa vente de fruits et légumes sur la place de la République à Paris ce mercredi. Avec près de 2 tonnes de fruits et légumes de la Drôme. Objectif : réclamer toujours et encore un juste prix pour les producteurs.