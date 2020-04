La consommation de produits laitiers se réorganise avec le confinement

Les 360 éleveurs laitiers de Dordogne et Gironde ont accepté une petite baisse de production pour maintenir les prix, en pleine réorganisation de la filière. Depuis le confinement, les fromages et les yaourts ne sont plus vendus dans les cantines ni dans les restaurants.

Les fabricants de fromages, de yaourts et de crème sont en pleine réorganisation depuis le confinement, et la fermeture des cantines et des restaurants. Pour le moment, les trois groupes qui achètent le lait des 360 producteurs de Dordogne et de Gironde ont maintenu leur collectes : Lactalis, Sodiaal et Savencia (pour Fromarsac et la fromagerie des Chaumes) collectent environ 140 millions de litres chaque année en Dordogne chez 300 producteurs, et 30 millions de litres auprès de la soixantaine de Girondins.

Une fabrication réorientée vers la grande distribution

Ces industriels ont perdu brutalement toute possibilité d'exporter, et la clientèle de la restauration collective. Le président des producteurs de lait de Dordogne (également président régional) Pierre Veyssi constate "cette consommation de la restauration hors-foyer s'est transférée vers la grande distribution, et il a fallu en trois jours réadapter la production aux packs de quatre yaourts, aux petites plaquettes de beurre, etc." Les transformateurs ont aussi perdu la plupart des marchés à l'exportation.

Le président des producteurs de lait de Nouvelle Aquitaine Pierre Veyssi constate une réorganisation complète des transformateurs de lait Copier

Des prix stables... pour le moment

Les éleveurs laitiers ont provoqué ont réunion du Centre national de l’inter-profession laitière (CNIEL) pour s'opposer à la baisse des prix demandée par les transformateurs. L'accord trouvé entre les producteurs, les coopératives, les transformateurs et la grande distribution permet pour l'instant de maintenir un prix d'achat du lait d'environ 32 centimes par litre, mais Pierre Veyssi précise "nous avons dû accepter une petite baisse de notre production de 2% à 5% environ, et si la tendance de baisse des prix se confirme elle pourra être compensée dans le second semestre de 2020."