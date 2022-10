La coopérative Biocer, implantée dans l'Orne, "en plein dilemme" face à l'explosion de ses factures

La coopérative agricole bio Biocer, implantée dans l'Orne avec 26 fermes adhérentes (sur environ 250 en Normandie et dans les Hauts de France) s'inquiète : son contrat avec un fournisseur d'énergie se termine le 15 octobre. Les offres pour signer le prochain sont à ce jour en très forte hausse. Le surcoût pourrait grimper à un million d'euros, difficilement absorbable. Frédéric Goy, son directeur, nous expose ce problème auquel n'échappe pas le monde agricole en pleine crise énergétique.

France Bleu : Expliquez-nous la situation de Biocer par rapport à son fournisseur d'énergie...

Nous avions un contrat sans durée d'engagement. Nous étions prévenus fin juillet que ce contrat s'arrêterait le 15 octobre. Pour faire fonctionner les outils de la coopérative (silos, outils de transformation, ateliers de conditionnement...), cela nécessite beaucoup d'électricité, d'autant que nous n'utiliserons pas de produits chimiques. Nous avons prospecté pour de nouvelles offres. En 2021, nos factures étaient de 250 000 € pour un an. Aujourd'hui, toutes les offres sont multipliées par quatre ou cinq. Nos coûts vont s'élever entre 1 et 1,2 million d'euros.

Avez-vous le choix de faire autrement pour éviter cette explosion des prix ?

Nous sommes face à un dilemme. Ou on écoute les politiques, qui disent "surtout, ne signez rien si ça vous paraît exorbitant". Mais le 15 octobre, nous n'avons plus d'électricité ! Nous sommes dans l'obligation de signer. Il y aura forcément des répercussions. Derrière la coopératives, il y a des fermes et des paysans adhérents.

Quelles sont vos solutions pour encaisser le choc ?

On attend des offres dans les prochains jours. Les fournisseurs ont été reçus à Bercy. Il y a des réunions au niveau européen. J'ai espoir que la hausse soit contenue, même si elle sera significative. On essaie de travailler avec nos clients pour faire passer des hausses sur les prix de vente pour que toutes la chaîne en aval participe à l'effort. Mais les sommes sont telles que c'est difficilement absorbable.

À l'échelle d'une coopérative comme la nôtre, un surcoût de 800 000 € à un million, ça paraît être une montagne.

Et le répercuter sur nos adhérents, ce n'est pas possible car eux-mêmes ont des charges qui augmentent.

Si la hausse n'est finalement pas contenue et que vous payez le prix fort, qu'adviendra t-il ?

Une coopérative est le prolongement d'exploitations agricoles. Les deux sont étroitement liées. Si la coopérative est en bonne santé, les fermes le sont aussi et vice-versa. Face à de tels surcoûts, il y a aura des répercussions et je le redis, elles ne sont pas absorbables au niveau des fermes.