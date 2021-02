La coopérative laitière d'Isigny-Sainte-Mère est celle qui paie le mieux ses éleveurs en France

"J'essaie d'être plutôt discret et de ne pas fanfaronner, mais c'est vrai qu'à Isigny-Sainte-Mère, ça se passe plutôt bien depuis trois ans", sourit Arnaud Fossey. Le président de la coopérative laitière d'Isigny-Sainte-Mère, qui compte plus de 600 éleveurs dans le Bessin et les marais du Cotentin, a le triomphe modeste. Selon le magazine spécialisé L'éleveur Laitier, qui a calculé le prix du lait payé aux éleveurs, sa coopérative est celle qui rémunère le mieux les agriculteurs avec 408€ pour mille litres en 2020.

D'abord, c'est une coopérative. Contrairement aux industriels comme Lactalis par exemple, l'ensemble des profits est reversé aux éleveurs de la coopérative. Et la coopérative, qui produit du beurre, de la crème, et surtout du lait infantile, est tirée par ses performances à l'export : "Plus de 60% du chiffre d'affaire est à l'export, en Amérique du Nord, en Asie, au Moyen-Orient où on vend du beurre et du lait infantile. Notre bon sens paysan fait qu'on n'a pas tous nos oeufs dans le même panier", assure Arnaud Fossey.

La poudre de lait infantile notamment, spécialité d'Isigny-Sainte-Mère avec son gros client en Chine, a connu de très bons débouchés l'an dernier malgré la crise du coronavirus. La coopérative investit dans une nouvelle unité de production cette année. Et pour que les clients paient le prix, elle joue aussi sur son image : les éleveurs vont abandonner toute nourriture OGM d'ici l'été prochain. Les vaches doivent pâturer dans l'herbe, et chaque ferme doit comporter une partie de race normande.

Un lait bien payé, c'est avant tout "une aisance sur la trésorerie" pour les éleveurs de la coopérative, explique Hervé Ledentu, l'un des éleveurs laitiers d'Isigny-Sainte-Mère, installé dans le marais près de Carentan. Il a été payé 441€/1000L en 2019 : "Heureux pour moi d'être dans une coopérative qui paie bien, je vois l'an dernier j'ai eu une grosse panne de tracteur, un chèque de 8000 euros à sortir, si je gagnais 350 euros des mille litres, ça aurait été plus compliqué".

350 euros, c'est pourtant proche de la moyenne du prix du lait en France : "Je pense à mes voisins qui sont chez des transformateurs qui ont moins de considération - on peut être considérés comme des privilégiés. Mais est-ce que c'est moi qui suis un privilégié, ou est-ce les autres qui sont malmenés ? C'est ça la question." A 57 ans, Hervé Ledentu est à deux ans de la retraite, et il sait que les bons prix payés par la coopérative sont une garantie pour la reprise de son exploitation. "Forcément, à Isigny le métier est un peu plus attractif qu'ailleurs", confirme Arnaud Fossey : "On a des jeunes qui s'installe, des producteurs qui investissent et améliorent leurs conditions de travail. Ca va dans le bon sens pour garder une production laitière en local".