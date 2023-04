La Coordination Rurale de Haute-Vienne déverse du fumier au congrès national de la Confédération Paysanne

Les relations sont tendues entre la Coordination Rurale et la Confédération Paysanne. La question de l'irrigation et la construction des bassines est notamment l'une des questions au cœur des divergences. Ce mardi matin, alors que la Confédération Paysanne organise son congrès annuel pendant trois jours en Haute-Vienne , sur une exploitation de Vicq-sur-Breuilh, le syndicat majoritaire à la Chambre d'agriculture a déversé du lisier sur la route d'accès à la ferme. Une action revendiquée quelques heures plus tard sur la page Facebook du syndicat.

La Coordination Rurale de Haute-Vienne n'en est pas à son premier coup d'éclat. Il y a quelques mois, elle avait lâché des animaux sauvages dans un cinéma de Limoges dans lequel se déroulait la projection d'un documentaire à l'initiative du collectif "Bassines non Merci Limousin".