La Coordination Rurale des Pays de la Loire appelle à manifester pour dénoncer les mensonges de militants antispécistes

Pays de la Loire, France

Les membres de la Coordination Rurale des Pays de la Loire, parmi eux quelques Mayennais, se tiendront face aux manifestants de l’association "269 Life" qui organisent, en même temps, une action « Le lait tue » pour dénoncer la production de lait. Rendez-vous à côté de la place du Ralliement à Angers.

"Il n’est pas question de laisser la parole à ces associations qui usent aujourd’hui de toutes les intimidations possibles pour contraindre la population à adopter leur mode de pensée. Nous comptons rétablir la vérité à l’aide de tracts vantant les intérêts nutritionnels de la consommation raisonnable de produits carnés et laitiers et aussi les avantages économiques, sociaux et environnementaux de l’élevage en général " observe, dans un communiqué, le syndicat agricole.