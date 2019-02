La Coordination rurale gagne la chambre d'agriculture de la Haute-Vienne : "il ne faut pas avoir peur de l'alternance !"

Haute-Vienne, France

"C'est un vote d'adhésion à nos idées", estime Bertrand Venteau, qui menait la liste de la Coordination rurale pour ces élections à la chambre d'agriculture. "Pendant 6 ans, on était sur des sujets qui parlaient aux agriculteurs et on a essayé de les défendre", expliquait le président du syndicat en Haute-Vienne à 8h15 en répondant aux questions d'Alain Ginestet.

Des prix plutôt que des aides

"Les leviers sont minces, et c'est compliqué, mais on peut mettre en place des filières rémunératrices", estime Bertrand Venteau. Car son syndicat critique tout particulièrement la politique agricole commune actuelle, avec des prix libérés et compensés par des aides, mais insuffisamment. "Il faut du temps", reconnaît-il, "mais nous sommes déterminés".

Un audit pour débuter

"C'est un chamboulement, mais il ne faut pas avoir peur de l'alternance, car elle remet en question toutes les forces syndicales", estime le président de la force désormais majoritaire, qui dit avoir entendu des attaques sur l'incapacité supposée de la Coordination rurale à gérer la chambre. "A nous de faire nos preuves, on a 150 adhérents, on a un réseau", réplique Bertrand Venteau.

Le premier geste du syndicat sera de faire un audit financier, mais aussi du fonctionnement de la chambre, pour savoir quelle politique peut être mise en place. Et voir "où l'argent allait et le résultat que ça donnait, en espérant surtout que cet argent venu des agriculteurs et des propriétaires fonciers principalement ne soit pas allé engraisser certains", précise le président de la Coordination rurale.