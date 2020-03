Coronavirus : la Coordination Rurale réclame des tests systématiques pour tous les travailleurs agricoles

Privée de main d'oeuvre dans les champs par la crise du Coronavirus, la Coordination Rurale réclame des mesures d'aides de la part du gouvernement. Alors que, face à la crise du Coronavirus, Bruno Le Maire exhorte la grande distribution à se fournir quasi exclusivement chez les producteurs français handicapés par la fermeture des restaurants et restauration collective, la question de l’approvisionnement des points de vente se pose.

Les cueilleurs intérimaires souvent originaires du Maghreb ou de l'Est de l'Europe ne passent pas les frontières (confinement oblige) et la main d'oeuvre locale ne se bouscule pas pour prendre les places, par crainte du virus.

Le gouvernement a pourtant proposé un dispositif alléchant permettant aux chômeurs partiels français de cumuler leurs indemnités de chômage avec un salaire agricole.

Des dépistages systématiques pour rassurer employeurs et candidats

Mais pour la Coordination rurale, il faut aller plus loin : le syndicat agricole exige que le gouvernement fasse procéder à une campagne de dépistage systématique du Coronavirus. Pour Bernard Lannes, président national du syndicat agricole, l'idée est de rassurer les agriculteurs employant les saisonniers et les saisonniers eux-mêmes "Si vous êtes contrôlés positif vous restez confinés à votre domicile, mais si vous êtes indemne vous pouvez rester travailler en respectant bien sûr les geste barrière que tout le monde connaît maintenant."

L'enjeu est crucial, précise le président :"Il faut éviter que des milliers d'hectares de récoltes ne se perdent faute de les avoir ramassées". En ce moment les cultures des fraises et d'asperges sont les premières concernées. Mardi matin, déjà le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume avait lancé "un appel à l'armée de l'ombre des hommes et des femmes" qui "n'ont plus d'activité" en raison de la crise du coronavirus, les invitant à "rejoindre la grande armée de l'agriculture française", en quête de main-d'oeuvre pour les récoltes de fruits et légumes ou les semis de printemps. "40 000 personnes" se sont déjà portées volontaires pour aller travailler dans les champs, assurait hier (mercredi 25/03) de son côté, la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, chez nos confrères de France Info.