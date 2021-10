La coquille Saint-Jacques est arrivée sur nos marchés !

"La belle Saint-Jacques Messieurs-Dames est arrivée, elle est là", entonnent les poissonniers sur le marché Saint-Marc à Rouen ce dimanche. Inutile de la chercher, le coquillage est là dans des caisses. Couteaux à la main, pêcheurs et commerçants ouvrent les coquil, termine Benoît.'. La saison est ouverte depuis une semaine. La pêche est autorisée depuis le 1er octobre.

Ici, on a une certaine culture de la Saint-Jacques - Benoît Richomme, poissonnier à Rouen

"Je suis un grand fan de Saint-Jacques, j'adore ça et en plus on est une région vraiment spécialisée là dedans", note Mathieu, venu acheter ses noix pour le repas du soir. "Avec une fondue de poireaux et un peu de crème ça sera parfait", précise-t-il, déjà impatient de goûter le millésime 2021.

Au marché Saint-Marc de Rouen, on s'active pour ouvrir le plus de coquille Saint-Jacques et satisfaire la clientèle. © Radio France - Bastien Thomas

D'autres clients retrouvent leurs habitudes. Alain et son épouse n'achètent que de la Saint-Jacques fraîche. Et toujours chez le même. "Chez Fabien, c'est la meilleure. En dehors de la saison, on n'en mange pas", explique Alain, barquette de noix de Saint-Jacques à la main.

On a ouvert une vingtaine de bacs. 40 kilos chacun donc 800 kilos au total. Il nous en reste 10 - Marina, poissonnière à Rouen

Avec l'ouverture de la saison, c'est aussi le geste, celui d'ouvrir les coquilles qui doit revenir. "On a l'habitude", raconte Marina, poissonnière à Rouen. "Ça revient vite heureusement", poursuit-elle. "Personnellement, je les prends dans la main gauche, avec la coquille creuse. Je pointe le couteau vers le bas pour bien décoller la noix. J'attrape la barbe avec le pouce, après je coupe la boule de noix, je fais le tour avec mon couteau pour enlever les barbes et la noix elle est nickel", termine Marina.

La population de Saint-Jacques jamais aussi haute en France

Dans tout ça, on n'a pas encore parlé du goût. Elle est comment cette Saint-Jacques 2021 ? "Pour démarrer elle est belle. Pas trop coraillée mais elle est belle", explique Benoît, conjoint de Marina. "Elle vient d'Harfleur la notre. On l'a directement en bateau avec mon frère", dit-il encore.

La coquille Saint-Jacques s'achète soit entière, soit ouverte avec seulement la noix présente à l'intérieur. © Radio France - Bastien Thomas

"Si vous voulez, depuis des années les pêcheurs ont préservé les ressources. Avec les quotas (ndlr : 30 par jour et par pêcheur, d'une taille minimum de 11 cm), ils ont une ressources derrière eux et si le temps le permet, il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait pas", termine Benoît.

Début de la saison de la coquille Saint-Jacques. Reportage France Bleu Normandie au marché Saint-Marc de Rouen ce dimanche 10 octobre 2021 Copier

L'Ifrem, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, recense cette année une explosion de la population de coquilles Saint-Jacques en France dans les baies de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) et en baie de Seine, les deux principaux gisements français. En baie de Seine, la situation "continue d'être exceptionnelle", note l'Ifremer. Sur les plus de 80.000 tonnes de coquilles dans cette zone, 67.000 proviennent de la seule baie de Seine au sens strict.