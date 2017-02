La Corrèze au salon de l'Agriculture : "Parler de la ruralité comme de la tarte à la crème ça ne sert à rien"

Ce mercredi 29 février, le département de la Corrèze sera à l'honneur sur le stand de la Nouvelle-Aquitaine au salon de l'Agriculture. Le président de la Chambre d'Agriculture de la Corrèze Tony Cornelissen était notre invité ce mardi matin sur France Bleu Limousin.

Une journée consacrée à la Corrèze, quel est le programme ?

"On va pouvoir mettre en avant le département, ses produits, ses qualités. Cela va tourner autour de la gastronomie : les châtaignes, les pommes, les truffes..."

En cette année électorale, certains pensent qu'on parle assez peu de l'agriculture du côté des candidats. Vous en pensez quoi ?

"Oui c'est vrai. Le souci ce n'est pas d'en parler, c'est d'apporter des réponses concrètes. Les candidats sont un peu secs sur le fait de savoir quelles sont les propositions qu'on peut apporter sur un monde déprimé, sur des agriculteurs qui se lèvent tôt et qui se couchent tard sept jours par semaine. Ils veulent un peu plus que de la compassion. Parler de la ruralité comme de la tarte à la crème ça ne sert à rien. Il faut des réponses, notamment sur les charges françaises qui pèsent très lourd."

La Corrèze a eu Chirac et Hollande, ça a été un avantage pour l'agriculture dans le département ?

"C'est un moyen de parler de notre pays. C'est toujours positif. On parlera un peu moins de la Corrèze après Hollande, c'est dommageable. Chirac a fait la promotion de l'agriculture. Ces présidents c'est un relais. C'est plus symbolique que concret mais quand même. Du temps de Chirac il y avait plus de moyens, mais le monde agricole a été écouté par ces deux présidents."

