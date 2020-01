La Corse modernise ses abattoirs

Corse, France

« Etre mieux adapté à la demande des filières, et garantir un niveau sanitaire de plus en plus exigeant. » Pierre José Filipputti est on ne peut plus clair sur les objectifs fixés par le syndicat mixte de l’abattage en Corse. Le SMAC a engagé des travaux importants de modernisation des abattoirs insulaires.

Après les travaux réalisés sur les abattoirs porcins de Bastelica et Cozzano, le syndicat mixte de l’abattage en Corse poursuit son programme de modernisation des structures insulaires. C’est désormais l’abattoir de Cuttoli qui est en chantier. Les travaux ont été engagés en septembre 2019. Ils consistent à réaliser un nouveau bâtiment avec une nouvelle chaine pour les petits ruminants, ainsi que le réaménagement à l’intérieur de la chaine bovine et porcine.

Cuttoli achevé, viendra alors le tour de l’abattoir de Ponte-Leccia. Les travaux pourraient débuter avant la fin de cette année. Sont prévus l’agrandissement des stabulations et le réaménagement de la ligne porcine.

Viendront enfin les travaux sur l’abattoir de Porto-Vecchio avec un aménagement de la chaine bovine.