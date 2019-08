La Corse se prépare à l'ouverture de la chasse

Corse, France

C'est un temps fort pour bon nombre de passionnés. Tous les ans en Corse, le 15 août rime avec l'ouverture de la chasse au sanglier. Un rendez-vous attendu par les 18 000 chasseurs insulaires, qui représentent 5% de la population. C'est beaucoup plus que sur le continent où le ratio est de 1,5%. Réparations de fusil, achats de munitions, le passage à l'armurerie est une étape incontournable dans la préparation de l'événement comme l'explique Stéphane Maestracci, gérant d'une boutique dans la région ajaccienne "_C'est ce que nous appelons nous le début de saison_. Beaucoup de dépannages de dernière minute, les gens recherchent aussi des munitions bien spécifiques mais se font également plaisir en regardant de nouveaux articles. Ça commence à bien bouger".

Jean-Pierre Poggi, la trentaine, chasseur dans la région de Calcatoggio, passionné depuis son plus jeune âge attend ce moment avec impatience "On fait nettoyer les armes, on achète quelques munitions pour ne pas être pris de court, puis après on motive bien les chiens. Dans l'été, on les lâche le matin tôt afin qu'ils se dégourdissent et qu'ils soient en forme pour l'ouverture".

Priorité à la sécurité

Pour chaque association de chasseurs, la saison du sanglier se prépare avec beaucoup de sérieux. Une préparation qui passe notamment par le rappel des consignes de sécurité comme l'explique Jean-Jacques Muraccioli, le président de l'association des chasseurs d'Ocana-Tolla "Beaucoup de monde se rabat sur la chasse au sanglier, et il faut donc mettre toutes les conditions de sécurité de notre côté. Par exemple, la veille de l'ouverture, on va procéder à un contrôle de tous les numéros de permis, toutes les assurances et les validations. J'ai également une équipe qui ira faire le tour de la battue que l'on doit organiser en positionnant des panneaux que la fédération nous remet".

Les dates de fermeture de la chasse au sanglier sont comprises entre le 31 janvier et le 29 février 2019 selon les zones.