Côte-d'Or, France

Mangez local ! C'est le message que veut faire passer la Région Bourgogne-Franche-Comté lors de cette 55e édition du Salon International de l'Agriculture à Paris.

Cette grand-messe annuelle de l'agriculture démarre samedi, et il y aura tout ce qu'il faut pour faire découvrir les produits côte-d'oriens : bar à fromages, bar à escargots, bar à vin, et même une épicerie collective, tenue par Véronique Garreau de la ferme des Louvières à Saint-Julien. Elle aura sur son stand les produits d'une quinzaine d'agriculteurs du département.

Si la Région en profite pour faire la promotion touristique et gastronomique du territoire, certains agriculteurs n'ont pas vraiment le coeur à faire la fête. C'est le cas d'Emilie Jeannin, qui élève des charolaises en Saône-et-Loire. Depuis le mois de juin, ses vaches peuvent bénéficier d'une Indication géographique protégée (IGP) "charolais de Bourgogne". Mais ça ne suffit pas à remonter le moral des éleveurs : "quand on entend qu'il y a des négociations entre l'Europe et le Mercosur pour importer des milliers de tonnes de viande pas chère, ce n'est pas une petite IGP de Bourgogne qui va nous rassurer." Le Salon de l'agriculture est donc un rendez-vous familial, gourmand, festif et convivial, mais aussi une plateforme pour faire passer des message. "Il faut qu'on puisse vivre de nos métiers. Qu'on arrête de nous mettre des contraintes et de baisser les prix alors qu'on fait entrer en France des produits qui n'ont pas les mêmes normes que nous" conclut Véronique Garreau.