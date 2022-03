La crainte des gelées dans les vergers lorrains cette semaine

Après une fin d'hiver sèche et ensoleillée, la nature redémarre. Les vergers commencent à être en fleurs, mais le froid est annoncé de retour en fin de semaine. Déjà, l'an dernier, certaines cultures avaient été durement touchées dans la région comme les pêches, les abricots et les mirabelles. Des cultures qui, après le gel du printemps, avaient souffert de la pluie et du manque de soleil.

Un danger en dessous de -2°C

Aux Vergers des Moncels à Lagney, dans le Toulois, on espère passer entre les mailles du filets cette semaine. Sécateur électrique en main, Antoine Smouts, l'un des salariés procède à la taille des arbres. Sur les branches, il reste des noyaux de fruits de l'an dernier : "on a eu un peu de récolte mais les fruits pourrissaient avant d'être mûrs". Les branches de ce nectarinier sont bien fournies, de belles fleurs roses, espérant qu'elles soient préservées du gel : "on considère que les bourgeons sont en danger en dessous de -2°C".

Ici, pas de procédé mécanique pour protéger les arbres, pas de bougies entre les rangs par exemple. Mais une exposition plutôt favorable selon Antoine Smouts : "en fait, ils sont plantés en côteaux, les arbres les plus vulnérables sont ici, il peut y avoir quatre degrés d'écart entre les côteaux et la plaine".

La météo surveillée de près tous les jours avec des stations installées dans les parcelles afin d'observer au plus près ce qui se passe dans les vergers.