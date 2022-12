La création d'une Fédération Nationale de l'Héliciculture ravit cet éleveur d'escargots ligérien

Si vous optez pour les escargots à Noël, sur les 10 que vous aurez dans votre assiette, 1 seul sera français ! La grande majorité des escargots que l'on mange en France sont importés et viennent principalement des pays d'Europe de l'Est. Résultat, la filière nationale est quasiment inconnue au bataillon. Les quelques 500 producteurs français ont donc pris les choses en main et il y a quelques semaine, ils ont décidé de créer une fédération : la Fédération Nationale des Héliciculteurs de France.

Dans le département de la Loire, ils sont 4 producteurs et parmi eux, Gilles Deleuze à Saint-Galmier. Il tient L'escargot Badlo et pour lui c'est une excellente nouvelle : "Avec les groupements régionaux on avait des structures qui tenaient bien la route mais si on veut passer à l'échelon supérieur et surtout avoir des rapports plus facile avec le Ministère de l'Agriculture, il nous fallait une Fédération Nationale", se réjouit Gilles. Le déclic a été provoqué pendant la période de Covid : "on s'est rendu compte qu'ils nous avaient oubliés dans les aides aux entreprises*. On a pris conscience qu'on ne nous connaissait pas forcément là-haut"*, se souvient le producteur.

Une rencontre au Ministère de l'Agriculture

Le gouvernement leur a donc conseillé de créer une Fédération Nationale. Chose faite depuis fin septembre. Les 3 co-présidents ont rendez-vous lundi 12 décembre avec un conseiller du Ministère de l'Agriculture, à l'initiative du gouvernement. Les objectifs sont nombreux : faire les présentations, mais aussi mettre en lumière les difficultés auxquelles doit faire face la filière.

Une rencontre qui est providentielle à l'approche des fêtes : la période de novembre/décembre représente 70% du chiffre d'affaire pour les éleveurs d'escargots français.

L'élevage d'escargots comestibles s'appelle l'héliciculture. © Radio France - Marine Clette

Gilles Deleuze est héliciculteur depuis 2009. Cette année il a ramassé un peu moins de 200 000 escargots, sur les 360 000 qu'il avait élevé. La faute au changement climatique : des gelées tardives au printemps et des chaleurs extrêmes l'été.

Et ce n'est pas la première fois qu'il subi des pertes : "il y a 4 ans j'ai eu 40% de perte, il y a 3 ans j'ai eu 60%, l'année dernière 70% et cette année 50%", énumère le producteur. Pour autant, pas question pour lui de demander des aides financières : "Je m'en sors parce que je suis plus fourmi que cigale", s'amuse l'éleveur. Lui veut sensibiliser sur la transparence de la filière : "Je n'ai rien du tout contre les escargots d'importation, tient-il à préciser d'emblée. De toute façon on n'est pas capables, nous les éleveurs, de fournir la totalité du marché actuel."

Ce que Gilles Deleuze reproche, c'est que la vérité est bien souvent masquée au consommateur : "Quand il achète un escargot de Bourgogne, et bien il vent de Pologne , de Bulgarie, ou d'Ukraine", avance le producteur.

"Il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Le but de cette fédération nationale va être de promouvoir l'escargot né, élevé, et transformé en France * ; par rapport justement à cet escargot d'importation*", résume Gilles.

Relancer les recherches sur l'escargot

Une Fédération Nationale, c'est aussi synonyme de recherches : "ça fait des années qu'il n'y en a plus et aujourd'hui on a des problèmes de reproduction". Ces investigations devront donc faciliter l'élevage de l'escargot "On va pouvoir voir s'il n'y a pas de la recherche qui peut être faite pour améliorer les souches ou trouver des végétations qui résistent mieux et qui sont compatibles avec l'escargot", ambitionne Gilles.

Avoir une Fédération Nationale, c'est aussi un moyen de motiver des jeunes éleveurs à se lancer. A 60 ans, Gilles est bientôt prêt à passer le flambeau, mais il prévient : travailler avec des bêtes à cornes, ce n'est pas de tout repos !

Chaque année, les français consomment entre 25 000 et 35 000 tonnes d’escargots.