La Creuse de retour au Salon International de l'Agriculture

La Creuse s'offre un stand sur le Salon international de l'agriculture qui se tiendra du 25 février au 5 mars prochains. Le Département avait tenté l'expérience en 2020, plutôt réussie puis le Covid est passé par là . Aujourd'hui, plus d'annulations, plus de restrictions, la Creuse fait donc son retour dans "la plus grande ferme de France".

Attirer les visiteurs par les papilles

Le Département voit un peu plus grand qu'en 2020 : 45 m2 c'était un peu étroit, cette année c'est donc sur 65 m2 que la Creuse s'exposera. Sur le stand, huit producteurs locaux vont vanter (et vendre) leurs conserves, fromages, infusions de chanvre, pains d'épices, bières, l'incontournable gâteau creusois bien sûr, et même paëlla et escargots ! L'héliciculteur, c'est Cédric Jarubasz. Installé depuis 1 an et demi à La Villetelle (sud-est creusois), il saisit l'opportunité, parce que "c'est une production peu connue. Il y a peu d'éleveurs, on doit être à peu près 400 en France. Donc c'est l'occasion de se faire connaître des Parisiens, mais aussi des Creusois". Cédric Jarubasz élève 160 000 escargots en plein air, il en emmènera quelques-uns sur le salon pour expliquer son métier et prévoit bien sûr des préparations à la dégustation.

La dégustation, une partie importante de la vie sur le Salon de l'agriculture ! Le Département de la Creuse a prévu un espace convivialité et restauration sur son stand, avec un cuisinier sur place pour ravir les papilles à la demande. Un gâteau creusois géant sera également confectionné, le 2 mars, histoire de titiller les narines des visiteurs dans les allées et les attirer vers le stand.

Un investissement pour le territoire

Les visiteurs alléchés découvriront alors les savoir-faire creusois avec des démonstrations de taille de pierre, de tissage de tapisserie. Creuse Tourisme en profitera pour vanter les activités et les sites du département. Bref le Salon de l'agriculture devient un lieu idéal pour la promotion entière du territoire. Un peu un salon du tourisme en fait, et Armand Martinez, le président des Gîtes de France en Creuse reconnaît qu'il "faut allier les deux sur ce salon. L'agriculture est prédominante et c'est normal, mais c'est également une façon de promouvoir les territoires ruraux. Et le tourisme s'inscrit complètement dans cette démarche-là".

Cette présence sur le SIA, "c'est un investissement pour le territoire" conclue Catherine Defemme, vice-présidente du Département en charge de l'accueil et l'attractivité. Le Département a budgétisé 70 000 euros pour ce stand au 59ème Salon de l'agriculture de Paris.